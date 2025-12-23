Juan Grabois expresó fuertes críticas hacia Mayra Mendoza luego de que la Policía bonaerense reprimiera a cuidacoches que protestaban en Quilmes contra una nueva ordenanza municipal que regula su actividad.

El diputado nacional denunció que la intendencia de Quilmes, junto a la fuerza policial, permitió la represión de trabajadores y militantes durante una protesta social. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, afirmó.

Grabois aclaró que no le interesan las disputas internas entre La Cámpora y el Movimiento de Desocupados y Precarizados (MDF), pero alertó sobre el cierre del diálogo social en un momento de crisis. En ese sentido, remarcó: “pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga”.

Además, advirtió a los gobernantes que “la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder” y manifestó su preocupación por el posible endurecimiento de la represión en contextos de pobreza y conflictos sociales.

Desde el Municipio de Quilmes respondieron que los manifestantes, identificados como trapitos, ingresaron violentamente al Palacio Municipal y lanzaron piedras contra los trabajadores y la policía. Según la versión oficial, los efectivos reaccionaron con balas de goma y gases lacrimógenos para controlar la situación.

El Concejo Deliberante local aprobó la implementación de un sistema de estacionamiento medido con el objetivo de ordenar la actividad de los cuidacoches, que según denuncias vecinales estaba descontrolada. Sin embargo, desde el sector vinculado a Grabois sostienen que habían sido excluidos del nuevo sistema, a pesar de que se les había prometido participación.

En un comunicado, la administración de Mayra Mendoza reafirmó el respeto al derecho a la protesta y a la libre expresión, pero condenó toda manifestación violenta. También aseguró que no cederán ante presiones ni realizarán adjudicaciones arbitrarias, y que el sistema de estacionamiento medido será implementado con transparencia, legalidad y equidad, en defensa del interés público.