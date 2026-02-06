.Un kiosco de cocaína que funcionaba a plena luz del día en el barrio La Alameda, en la zona norte de Cipolletti, fue desbaratado tras una investigación que se extendió durante más de un mes y que terminó con el secuestro de la droga fraccionada lista para la venta, dinero en efectivo, elementos para el narcomenudeo y tres hombres mayores de edad imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Todo empezó con un llamado anónimo al 0800-DROGAS, una advertencia que encendió las alarmas sobre una vivienda donde el movimiento de personas era constante y llamativo. A partir de ese dato, se puso en marcha un trabajo silencioso, de esos que no se ven pero se sienten, con observaciones, seguimientos y recopilación de información que, con el correr de los días, fue cerrando el cerco sobre el lugar señalado.

Con el avance de la investigación, los especialistas de la División Toxicomanía, lograron confirmar lo que muchos vecinos ya sospechaban: la casa funcionaba como un punto fijo de venta de cocaína al menudeo. Entraban y salían personas a toda hora, los horarios se repetían y las rutinas se volvieron previsibles.

A medida que se acumulaban pruebas, la causa tomó volumen y permitió documentar con precisión cómo operaba el kiosco narco, quiénes lo manejaban y qué rol cumplía cada uno. Así, tras poco más de un mes de trabajo, se solicitó la orden judicial para avanzar con el allanamiento y ponerle fin a la actividad ilegal.

Finalmente, el procedimiento se concretó en horas de la tarde de ayer. Para evitar incidentes y asegurar la zona, se desplegó un operativo con apoyo del grupo especial COER, que controló el perímetro mientras se ingresaba a la vivienda. Una vez adentro, el panorama fue el esperado: envoltorios de cocaína listos para la venta, dinero en efectivo que sería producto del negocio ilegal, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para fraccionar la droga.

Como resultado del operativo, tres hombres mayores de edad quedaron imputados y supeditados a una causa federal por infracción a la Ley 23.737. Aunque por ahora no se difundieron mayores precisiones sobre su situación procesal, la investigación sigue abierta y no se descarta que puedan surgir nuevas derivaciones o más personas involucradas.