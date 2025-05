Paro de colectivos: el gremio desmintió rumores de huelga “indefinida”

El paro de colectivos de este martes afectó a gran parte del país, incluidas las provincias de Neuquén y Río Negro. El conflicto sumó un capítulo de confusión y versiones cruzadas en el gremio del transporte. Al mediodía, un supuesto dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) apareció en los medios anunciando que la medida podría extenderse por tiempo “indeterminado”, pero horas después, desde el propio sindicato salieron a desmentirlo.

Las declaraciones que generaron revuelo fueron realizadas por Gabriel Gusso, presentado por el diario La Nación como secretario del gremio. En una entrevista en vivo, Gusso aseguró que, si no había acuerdo salarial, no descartaban continuar con la huelga sin plazo definido: “Si no lo llaman (por Roberto Fernández), que a mí me gustaría que lo llame el presidente como un gesto de grandeza –porque tenemos al país de a pie y esto lo generó el Gobierno por su política ripiosa– vamos a tener que evaluar la posibilidad de extender este paro hasta uno indeterminado”, lanzó.

El planteo llamó la atención, especialmente porque involucraba directamente al presidente Javier Milei, y por la posibilidad concreta de que el paro se prolongara más allá de las 24 horas previstas inicialmente.

Sin embargo, poco después de sus apariciones en distintos medios de comunicación –televisión, radios y portales–, fuentes de la UTA desmintieron que Gusso tenga un rol oficial en el gremio. Según indicó La Nación en una actualización, desde el sindicato lo definieron como “un abogado que anda por ahí”, sin cargo ni capacidad de representación.

Desde la conducción formal del gremio aclararon que la medida de fuerza solo regirá por 24 horas y que, salvo cambios de último momento, los servicios de colectivos volverán a la normalidad a partir de la medianoche.

Apedrearon un colectivo

Un colectivo de la línea 57, perteneciente a la empresa DOTA —una de las pocas que no se sumó al paro nacional de colectivos— fue atacado a piedrazos este lunes por la mañana sobre el Acceso Oeste, a la altura del municipio bonaerense de General Rodríguez. El hecho ocurrió minutos después del inicio de la medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que reclama una mejora salarial para los choferes.

DOTA, que agrupa a más de 30 líneas en el AMBA, no se adhirió al paro y su director, Marcelo Pasciuto, había solicitado medidas al Ministerio de Seguridad para garantizar el funcionamiento de los servicios. Desde la empresa señalaron que muchas de sus líneas continuaban operativas, pese a las amenazas y el clima de tensión.