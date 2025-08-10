Javier Milei encabezará un acto masivo en La Plata

En el marco de la campaña electoral hacia las elecciones del próximo 7 de septiembre, el presidente, Javier Milei, volverá a pisar territorio bonaerense con un acto central en La Plata, previsto para este jueves a las 18 horas. El evento tendrá lugar en el Club Atenas, donde, según fuentes oficiales, se esperan alrededor de 6.000 personas.

La visita se da una semana después de la foto de unidad en La Matanza, donde Milei se mostró junto a los candidatos de las ocho secciones electorales. Esta vez, el foco estará puesto en la Octava Sección Electoral, donde Francisco Adorni encabeza la boleta. Si bien desde hace días se rumoreaba la presencia del Presidente en la región, recién este domingo se confirmaron los detalles del acto.

Además de Milei, estará presente su hermana Karina Milei, actual secretaria General de la Presidencia, y se espera la participación de todo el Gabinete de ministros. Así lo definió el comando de campaña que lidera Sebastián Pareja, con la estratégica asesoría de Santiago Caputo, una de las figuras clave detrás del armado político libertario.

La organización del acto responde a una estrategia definida por la mesa política de la provincia de Buenos Aires, que busca elevar la participación electoral en comparación con comicios anteriores. Para ello, se están planificando actividades en todas las secciones electorales, con especial atención en la Primera Sección, donde Diego Valenzuela está al frente de uno de los eventos más relevantes.

Asimismo, no se descartan nuevas recorridas del Presidente y referentes libertarios por otros distritos bonaerenses en los próximos días, en un esfuerzo por consolidar el voto y aumentar la presencia territorial de cara a una elección clave para el oficialismo.