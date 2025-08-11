Cuál va a ser el día más frío de la semana en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que después de un breve período de clima templado, conocido como una mini primavera, con máximas que rondaron los 20°, el frío regresará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según el pronóstico, el jueves 14 será el día más frío de la semana, con una temperatura mínima de 6° y una máxima de apenas 14°, y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
Cómo continuará el tiempo esta semana en Buenos Aires
Martes 12: se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
Miércoles 13: mínima de 10° y máxima de 15°. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la noche será mayormente nublado. Además, se prevén vientos de hasta 50 km/h del sur durante la tarde y la noche.
Jueves 14: la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, con la temperatura más baja de la semana: mínima de 6° y máxima de 14°.
Viernes 15: se pronostica un cielo completamente soleado por la mañana, con una mínima de 6°, y una máxima de 15° por la tarde, con algunas nubes.
El SMN recomienda a la población estar atentos a la caída de las temperaturas y tomar las precauciones necesarias para afrontar el regreso del frío.