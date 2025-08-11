¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 11 de Agosto, Neuquén, Argentina
Robó un televisor y lo detuvieron por el ruido que hizo en los techos

Un joven ingresó a una casa sin ocupantes y se llevó un televisor, pero por el ruido que hizo en los techos para ingresar, los vecinos alertaron a la Policía.

Por Redacción

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 18:17
Este domingo, después de las 3 de la madrugada, un hombre de 22 años ingresó por el patio a una vivienda del barrio Presidente Perón en Trelew. Previamente, había caminado por los techos de casas linderas, lo que fue escuchado por vecinos que inmediatamente alertaron a la Policía.

Al llegar los efectivos, el joven había dejado el televisor listo para llevárselo. Tras una breve persecución a pie, fue detenido mientras intentaba escapar.

El televisor fue devuelto a su legítimo dueño. Durante la mañana de este lunes, se llevó a cabo la audiencia de control de detención.

