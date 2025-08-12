Milei se reúne con diputados de LLA y aliados para asegurar vetos en el Congreso

En un contexto político complejo, Javier Milei, se prepara para recibir a los diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados en un encuentro que se realizará en la Quinta de Olivos. La reunión tiene lugar tras un revés significativo para el Gobierno en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron proyectos que resultaron incómodos para el oficialismo.

Este encuentro busca coordinar estrategias y fortalecer el respaldo parlamentario, en medio de intensas negociaciones para blindar los vetos presidenciales. Entre los temas clave que se intentan proteger están la suba de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria y la emergencia en discapacidad, iniciativas que generan fuerte debate en el Congreso.

Fuentes cercanas al oficialismo aseguran que el objetivo principal del cónclave es lograr un acuerdo sólido entre los legisladores oficialistas y sus aliados para asegurar la viabilidad de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

La convocatoria de Milei en la residencia presidencial refleja la necesidad de consolidar la unidad dentro del bloque y afianzar el control sobre el proceso legislativo, especialmente luego de las tensiones surgidas en la Cámara Baja.

El encuentro en Olivos será, por lo tanto, un momento clave para definir la hoja de ruta política y buscar consensos que permitan avanzar con los proyectos prioritarios para el Gobierno en los próximos meses.