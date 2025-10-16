La cadena de entretenimiento Sacoa, reconocida por varias generaciones como sinónimo de vacaciones y fichines, está en pleno proceso de reconstrucción tras una fuerte caída en sus locales. De un máximo de 53 puntos de juego en todo el país, la empresa familiar sobrevivió principalmente en la Costa Atlántica y ahora busca recuperar terreno con una mezcla de nostalgia y tecnología.

El reciente estreno de un nuevo local en el DOT Baires Shopping representa el inicio de esta nueva etapa. Ubicado dentro de Ronda, un multiespacio que ya ofrece bowling, minigolf y simuladores de automovilismo, el espacio demandó una inversión cercana a los US$ 800.000. Allí, Sacoa combina clásicos como el tejo de aire con simuladores y experiencias de realidad virtual que son "todos importados, la última tecnología disponible en el mundo", según explicó Jorge Mochkovsky, uno de los propietarios e hijo del fundador.

Este relanzamiento no se detiene en DOT Baires. Para noviembre está prevista la apertura en OH! Buenos Aires, el shopping que reemplazará al antiguo Buenos Aires Design. En ese centro comercial, Sacoa tendrá dos espacios diferenciados: uno de 800 metros cuadrados para niños y otro de 1.200 metros cuadrados orientado a adultos, ambos con fuerte presencia de realidad virtual.

Un poco de historia para que no haya game over

La historia de Sacoa se remonta a la década del 50, cuando Mauricio Mochkovsky detectó la oportunidad de negocio en Mar del Plata al observar la popularidad de las rocolas. En 1969 inauguró su primer gran local en la galería Sacoa de la peatonal de esa ciudad, que dio nombre a la cadena. Sin embargo, la llegada de internet y los videojuegos caseros impactó fuertemente en la empresa, que de sus 53 locales originales descendió a menos de una decena, concentrados en ciudades costeras como Mar del Plata, Miramar, Necochea, Villa Gesell, Monte Hermoso y Bahía Blanca.

La quinta generación de la familia Mochkovsky está ahora al frente de este desafío. Martina Mochkovsky, nieta de Jorge y responsable de marketing, afirmó: "Mi objetivo para los próximos años es volver a abrir en las provincias donde estábamos, volver a hacer lo que éramos". Este plan busca recuperar la presencia nacional mientras se adapta a las nuevas formas de entretenimiento.