El mercado de pases en Europa se calienta y uno de los nombres que vuelve a resonar con fuerza es el de Enzo Fernández, mediocampista argentino y pieza clave en Chelsea y la Selección Argentina. Desde España informan que el Real Madrid ha reactivado su interés por el futbolista, cuyo pase podría alcanzar una cifra récord.

La intención del club madrileño es reforzar su mediocampo tras las recientes bajas de Toni Kroos y Luka Modric, dos referentes que han dejado vacantes importantes en la plantilla. A pesar de que jóvenes como Arda Güler y Brahim Díaz han comenzado a consolidarse, el conjunto blanco busca experiencia y liderazgo, cualidades que encajan con el perfil de Fernández, campeón del mundo y ex River Plate.

El seguimiento del Real Madrid hacia Enzo Fernández se remonta a sus años en River y continuó durante su etapa en Benfica. No obstante, Chelsea se adelantó y pagó más de 120 millones de euros por su fichaje en 2023, asegurando su contrato hasta 2032, lo que complica cualquier negociación.

El monto que deberían desembolsar para hacerse con Enzo

Los medios británicos señalan que Chelsea no aceptaría ofertas inferiores a 200 millones de dólares, cifra que convierte al mediocampista en una pieza prácticamente intransferible a corto plazo. Aun así, la posibilidad de un traspaso no se descarta, especialmente si Real Madrid logra concretar ventas que le permitan equilibrar su presupuesto.

Desde Núñez, River sigue atentamente la situación, ya que conserva un porcentaje sobre la futura transferencia por derechos de formación. Esto podría traducirse en una suma millonaria para el club argentino si el traspaso se realiza finalmente.

Enzo Fernández y su posible traspaso récord al Real Madrid

Por el momento, no hay declaraciones oficiales desde el entorno de Enzo Fernández, pero el interés del Real Madrid mantiene en expectativa a los fanáticos argentinos y al mundo del fútbol. Su talento, proyección y liderazgo continúan posicionándolo como uno de los mediocampistas más codiciados de Europa.