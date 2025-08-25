Salud abre sumario en la ANDIS y la Justicia avanza por presuntas coimas

El ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó la apertura de un sumario interno y una auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la filtración de audios del extitular Diego Spagnuolo en los que denuncia presuntas coimas. La investigación interna comenzará este martes. En las grabaciones, Spagnuolo menciona retornos por contratos millonarios que, según él, llegaban a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. También aparecen nombrados Eduardo “Lule” Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Tras el despido de Spagnuolo, se designó a Alejandro Vilches como interventor de la ANDIS.

En paralelo, la Justicia avanza para determinar si existieron solicitudes de coimas. Se realizaron allanamientos y comenzaron las pericias sobre celulares de los principales involucrados, incluyendo los de Spagnuolo, Daniel Garbellini —exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud— y Emmanuel Kovalivker, dueño de la Droguería Suizo Argentina. Este lunes se sumó el teléfono de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, que hasta entonces no había sido localizado.

Fuentes judiciales confirmaron que ninguno de los implicados entregó las contraseñas de sus dispositivos, obligando a los peritos a recurrir a procedimientos complejos para desbloquearlos, especialmente en los iPhone. La investigación se centra ahora en mensajes, audios y archivos que puedan confirmar la existencia de sobornos.

Mientras tanto, circula documentación sobre contrataciones de la Droguería Suizo Argentina por casi $11.000 millones, vinculada a Martín Menem. El fiscal Franco Piccardi busca determinar si estos papeles respaldan la hipótesis de que se realizaron pagos a cambio de negocios con el Estado.