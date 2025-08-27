Milei tras los ataques a su comitiva: “Kukas tira piedras carentes de ideas”

Tras los incidentes ocurridos este miércoles en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora, donde la caravana presidencial fue atacada con piedras, Javier Milei se pronunció desde la residencia de Olivos a través de su cuenta de X.

El mandatario describió el ataque como un acto de violencia por parte de militantes del kirchnerismo: “En Olivos con el PROFE y EL JEFE, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”, escribió.

Milei vinculó el episodio con la próxima elección bonaerense del 7 de septiembre, instando a los votantes a expresar su rechazo a este sector político en las urnas: “El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!”.

El mensaje del Presidente se difundió después de que él y su hermana Karina Milei tuvieran que ser evacuados de urgencia por la seguridad de la comitiva, mientras que el candidato José Luis Espert fue retirado en moto. Milei remarcó así su condena a la violencia y volvió a insistir en su llamado a la participación electoral como respuesta a los hechos.