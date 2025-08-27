Auditorías en puerta: Francos denuncia maniobras políticas en la ANDIS

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, denunció hoy que “se orquestó una operación política” mediante la difusión de supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnulo. En ese marco, aseguró que el Gobierno responderá con transparencia y respetando la división de poderes.

Francos se refirió a los escándalos que afectan al Gobierno, entre ellos denuncias por corrupción y coimas en la ANDIS, así como la falla de controles que permitió la tragedia del fentanilo contaminado.

Según explicó, “mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad, que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Agregó que “tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”.

En ese contexto, Francos afirmó: “Responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos”.

Como medidas concretas, anunció la remoción del titular de la ANDIS, la intervención del organismo para garantizar su correcto funcionamiento y la realización de una profunda auditoría y sumarios administrativos, con énfasis en compras y contrataciones.

Sobre la crisis del fentanilo, Francos detalló que la catástrofe sanitaria se investiga a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT, con participación del Ministerio de Salud y pruebas aportadas por la cartera. El Instituto Malbrán funciona como perito central, y la investigación derivó en la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma.

Además, el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y, de manera preventiva, dispuso la remoción de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) tras detectar una presunta dilación injustificada en la inspección del laboratorio.