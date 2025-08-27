Evacuaron a Javier Milei tras incidentes en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei y toda la comitiva presidencial fueron evacuados de urgencia este miércoles luego de registrarse incidentes en Lomas de Zamora, donde el mandatario encabezaba una caravana en el marco de la campaña previa a las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

Según informaron fuentes oficiales, al llegar a la plaza central de la localidad, la caravana fue agredida con piedras, lo que obligó a interrumpir la actividad y replegar al jefe de Estado por motivos de seguridad. No se registraron heridos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó en la red social X con un duro mensaje en el que atribuyó los ataques a sectores opositores:

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente al kirchnerismo:

“El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, publicó también en X.

Desde La Libertad Avanza (LLA) difundieron un comunicado en redes sociales repudiando los incidentes y destacando los logros de la gestión:

“NO NOS VAN A FRENAR. Tiren todas las piedras que quieran. Rompan todas las cosas que quieran. En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, afirmaron.

El mensaje cerró con una fuerte diferenciación política:

“De un lado están los que tiran piedras, dejaron 52% de pobres y 54% de inflación mensual. Del otro los que bajamos el gasto público terminando el déficit fiscal, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y exterminamos la inflación. El 7 de septiembre las urnas lo expresarán claramente: Kirchnerismo Nunca Más”.

Los incidentes ocurren en el tramo final de la campaña de cara a los comicios bonaerenses, en un escenario político de alta tensión.