Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
Caravana de Milei

Uno por uno, los detenidos por los incidentes en Lomas de Zamora

Tras los disturbios registrados en la visita del mandatario, la Justicia avanza con las identificaciones y ya hay varios detenidos.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 16:28
Tras los violentos incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, el Gobierno nacional y el bonaerense señalaron a tres personas como los principales involucrados.

El vocero Manuel Adorni afirmó este jueves que dos individuos “fueron detenidos por atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba en su actividad en Lomas de Zamora”.

Según precisó, los arrestados quedaron a disposición de la Justicia, que será la encargada de avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

Quiénes son los detenidos por los incidentes en la caravana de Javier Milei

De acuerdo con la información oficial, las tres personas identificadas son:

  • Diego Martín Paz: jefe de una facción de la barra brava de Arsenal, fue reconocido en imágenes. Sobre él pesa un derecho de admisión para ingresar a los estadios por tiempo indeterminado desde 2021.

  • Tiago Román Florentín: vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez, es el único detenido acusado de arrojar proyectiles durante la manifestación.

  • José Marcelino Dabrowsky: había sido detenido por obstrucción del tránsito, pero luego fue liberado.

