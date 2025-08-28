Uno por uno, los detenidos por los incidentes en Lomas de Zamora

Tras los violentos incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, el Gobierno nacional y el bonaerense señalaron a tres personas como los principales involucrados.
El vocero Manuel Adorni afirmó este jueves que dos individuos “fueron detenidos por atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba en su actividad en Lomas de Zamora”.
Según precisó, los arrestados quedaron a disposición de la Justicia, que será la encargada de avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.
Quiénes son los detenidos por los incidentes en la caravana de Javier Milei
De acuerdo con la información oficial, las tres personas identificadas son:
-
Diego Martín Paz: jefe de una facción de la barra brava de Arsenal, fue reconocido en imágenes. Sobre él pesa un derecho de admisión para ingresar a los estadios por tiempo indeterminado desde 2021.
-
Tiago Román Florentín: vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez, es el único detenido acusado de arrojar proyectiles durante la manifestación.
-
José Marcelino Dabrowsky: había sido detenido por obstrucción del tránsito, pero luego fue liberado.