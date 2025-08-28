Sin refuerzos, Milei seguirá su agenda proselitista en la provincia

La Casa Rosada confirmó que no reforzará la seguridad del presidente Javier Milei para el cierre de campaña bonaerense, a pesar de los incidentes ocurridos durante la caravana del miércoles en Lomas de Zamora.

El mandatario participará de un acto en el partido de Moreno, en la Primera Sección Electoral, junto a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), el próximo miércoles. Desde el Gobierno aseguraron que no se solicitará refuerzo de agentes al gobernador Axel Kicillof, ni se aumentará la presencia de fuerzas federales coordinadas por el Ministerio de Seguridad.

“No va a haber ningún refuerzo. La planificación se mantiene igual”, indicaron desde el oficialismo. Por lo tanto, no habrá cambios en los operativos que coordinan los equipos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Javier Alonso. La Casa Militar realiza la avanzada sobre el territorio la noche previa a la llegada del presidente.

El operativo habitual incluye agentes de la Policía Federal (PFA), francotiradores del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y personal del área Anti-disturbios. La policía provincial aporta unidades de contención según la magnitud del evento.

Tras los incidentes en Lomas de Zamora, el Gobierno identificó a tres sospechosos: Diego Martín Paz, miembro de una barrabrava disidente de Arsenal con derecho de admisión por tiempo indeterminado; Tiago Román Florentín; y José Marcelino Dabrowsky.

Durante la caravana, Milei estuvo acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; José Luis Espert, candidato a diputado de LLA; y Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana y armador político de la provincia. Tras los hechos, el presidente regresó a la quinta de Olivos y ratificó que continuará con las actividades de campaña.

Los candidatos de LLA mantendrán las recorridas previstas en distintas secciones, y Milei encabezará el acto en el Club Villa Ángela de Moreno el 3 de septiembre, donde se espera que profundice la polarización con el kirchnerismo y apunte directamente contra Kicillof.

La Casa Rosada también planea unificar la campaña bonaerense con la nacional, con recorridas por otras provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, aplicando el mismo esquema de actos y caravanas que se realizó en Buenos Aires. Este martes, el jefe de bloque en Diputados y armador de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni, visitó las oficinas del histórico dirigente Eduardo “Lule” Menem en Balcarce 50.