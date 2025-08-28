Brutal pelea entre libertarios y peronistas en la Facultad de Derecho

Dos grupos de militantes políticos se enfrentaron a golpes este jueves en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por una mesa que una organización le quitó a la otra.

Algunos videos del episodio muestran el momento en que integrantes de la agrupación Juventud Universitaria Peronista (JUP), presente desde 2024 en la Facultad, intentaron repeler físicamente a los partidarios del ideal libertario que reclamaban la mesa que, según se supone, les había sido asignada.

Entre un mar de celulares en alto y con el coro de la marcha peronista de fondo, los militantes de La Libertad Avanza y del peronismo se trenzaron en más de una oportunidad durante la jornada, relegando el rol de la facultad como espacio de estudio y debate político.

De hecho, días atrás comenzó el segundo cuatrimestre del año con un plan de lucha que incluyó un paro total de actividades de docentes y no docentes, nucleados en los principales gremios: ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarixs.

La jornada de visibilización se realizó el martes siguiente, 12 de agosto, cuando trabajadores y trabajadoras de la UBA organizaron actividades en facultades, institutos y hospitales universitarios, con clases públicas, radios abiertas y charlas informativas sobre la grave problemática que atraviesan la casa de altos estudios y sus empleados.