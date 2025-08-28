Evacuaron a Karina Milei y Martín Menem tras incidentes en Corrientes

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Martín Menem participaron de una caravana en Corrientes, en el cierre de campaña de Lisandro Almirón, candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA). Durante el evento, se registraron empujones y enfrentamientos entre manifestantes, por lo que los funcionarios tuvieron que subirse a un auto y luego ser trasladados en una camioneta negra para retirarse del lugar.

La comitiva apenas recorrió una cuadra en medio de golpes y empujones. La policía local detuvo a dos personas vinculadas a los incidentes. Entre los manifestantes, algunos ya se encontraban en el lugar desde antes de la llegada de Karina y Menem, reclamando por recortes en discapacidad y jubilaciones, y también insultaban a los seguidores de LLA.

Una de las manifestantes dijo: “Le roban a los jubilados y a los discapacitados. La hermana de Milei le está robando al pueblo”, y aseguró ser militante del gobernador Gustavo Valdés.

El cierre de campaña se da tras los incidentes en Lomas de Zamora, donde la comitiva presidencial fue atacada con piedras. Tras aquel hecho, el presidente Javier Milei publicó en X: “En Olivos con José Luis Espert y Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras y carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas kirchnerismo nunca más”.

Este domingo, La Libertad Avanza enfrentará un escenario electoral complejo en Corrientes. Almirón competirá contra Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, así como contra el peronista Martín “Tincho” Ascúa y el exgobernador Ricardo Colombi, entre otros.