Viernes 29 de Agosto, Neuquén, Argentina
Dijo que es "el único que ganó poder"

Marcela Pagano acusa a Guillermo Francos por la difusión de audios vinculados a Diego Spagnuolo

La diputada nacional del bloque Coherencia señaló al jefe de Gabinete por su presunta implicación en la filtración de grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y advirtió sobre una interna de espionaje en el oficialismo.

Por Redacción

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 11:38
Marcela Pagano denunció públicamente a Guillermo Francos.

La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, denunció públicamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por su presunta participación en la difusión de audios que se atribuyen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

En declaraciones brindadas al canal LN+, Pagano afirmó: “Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (el asesor Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”.

La legisladora, quien recientemente se apartó del bloque La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que la filtración fue realizada por Francos o alguien que trabaja para él: “Fue él o alguien que trabaja para él”.

Además, Pagano reveló que Francos reconoció ante ella en la Cámara de Diputados que mantiene contratado a José Luis Vila, a quien definió como “un alto vuelo”. Según la diputada, esta contratación respondería a la necesidad de Francos de contar con una propia área de inteligencia, algo que no está permitido en Argentina.

“Esto es una guerra de espionaje”, enfatizó Pagano, aludiendo a una interna dentro del oficialismo que se traduciría en conflictos de inteligencia y espionaje político.

