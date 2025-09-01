El kirchnerismo podría superar a LLA en Provincia de Buenos Aires, reconoce el oficialismo

El oficialismo reconoció que el kirchnerismo podría superar a La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre. La preocupación surgió tras la llegada a la Casa Rosada de algunas encuestas que ubican a Fuerza Patria con una leve ventaja sobre el espacio de Javier Milei. “Estamos pensando en octubre”, afirmaron fuentes de Balcarce 50.

La evaluación sobre el panorama electoral se reforzó después de la derrota del Gobierno en Corrientes y de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de Andis, en los que se mencionan supuestas coimas vinculadas al Ejecutivo.

A pocos días del cierre de campaña en Moreno, previsto en el Club Atlético Villa Ángela, en La Libertad Avanza anticipan que los audios podrían reducir la participación electoral. “Hay mucha gente que podría elegirnos, pero tras esto no va a ir a votar”, dijo una fuente del espacio libertario.

Cuando se cerraron las listas en la provincia de Buenos Aires, los libertarios proyectaban un triunfo en la Primera Sección Electoral, con Diego Valenzuela como primer candidato a senador provincial. Sin embargo, la situación cambió y actualmente el intendente de Tres de Febrero se encuentra en un empate técnico con Gabriel Katopodis, de Fuerza Patria.

En la Tercera Sección, las expectativas fueron bajas desde el inicio. A pesar de que el candidato Maximiliano Bondarenko puso el foco en la seguridad, desde el sector libertario reconocen que “el aparato peronista está muy aceitado”.

Los distritos donde La Libertad Avanza se muestra más competitiva son la Quinta, la Sexta y la Cuarta Sección. En la Octava Sección, donde compite el hermano de Manuel Adorni, el peronismo también confía en obtener un buen resultado.

La gestión de Milei actúa para frenar la difusión de nuevos audios

La administración de Javier Milei no solo concentra esfuerzos en las elecciones de octubre, sino que también busca impedir la circulación de nuevos audios de funcionarios. Este lunes, un vocero presidencial confirmó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia Federal una denuncia por una “operación de inteligencia ilegal”, que, según el oficialismo, tenía como objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

La denuncia solicita medidas cautelares para impedir la publicación de nuevas filtraciones. “Hay que preservar la transparencia del proceso electoral”, sostuvo un funcionario libertario.

Entre los señalados como responsables de los audios figuran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quien un sector del Gobierno describe como “exagente de inteligencia y pareja de Marcela Pagano”. Tras la presentación del Ejecutivo, la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados de Karina Milei en la Casa Rosada.