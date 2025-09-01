En 2025, el Día del Empleado de Comercio se celebrará el viernes 26 de septiembre, fecha en la que supermercados, hipermercados, mayoristas, shoppings y grandes comercios de todo el país permanecerán cerrados durante 24 horas. La jornada, establecida por la ley 26.541 de 2009 y regulada por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, otorga a los trabajadores del sector derechos equivalentes a los de un feriado nacional.

La conmemoración recuerda la fundación en 1945 de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), una organización fundamental en la defensa de los derechos laborales de los empleados de comercio.

Qué comercios cierran

Respecto a qué comercios deben cerrar, la normativa exige el cierre obligatorio a supermercados, hipermercados, mayoristas y shoppings. Por otro lado, los comercios de barrio y aquellos atendidos por sus propios dueños o familiares tienen la opción de abrir voluntariamente.

Día del Empleado de Comercio 2025.

En cuanto al traslado del feriado, en años anteriores FAECYS y las cámaras empresarias acordaron mover la fecha al lunes siguiente para fomentar el turismo interno. Sin embargo, para 2025 esta posibilidad es menos probable, ya que al caer el 26 de septiembre en viernes se genera un fin de semana largo para quienes descansan sábado y domingo.

Impacto en los consumidores: La celebración implica un parate total en el comercio mayorista y en grandes superficies, por lo que se recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación o acudir a los negocios de cercanía que decidan abrir ese día.