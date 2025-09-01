Argentina registra récord de incautación de drogas en el primer semestre de 2025

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, informó en San Isidro que durante el primer semestre de 2025 se alcanzó un récord histórico de incautación de cocaína, 6% más que en 2024. Además, se registró un incremento del 5% en drogas sintéticas y del 35% en marihuana respecto al mismo período del año anterior.

Según el reporte oficial, se realizaron 15.000 procedimientos vinculados al narcotráfico, 16% más que en 2024, y aumentó en 27% el número de detenidos en operativos antidrogas. Bullrich destacó que estos resultados reflejan la efectividad de la coordinación entre Fuerzas Federales, fuerzas provinciales, organismos judiciales y áreas de inteligencia criminal, así como la participación ciudadana a través de la línea 134.

Entre los programas mencionados, el Plan Bandera – Rosario registró 1.738 operativos, 1.469 detenciones y más de 960.000 kilos de precursores químicos secuestrados. En el norte del país, el Plan Güemes llevó a cabo 1.193 operativos y 464 detenciones en la frontera de Orán y zonas cercanas. El Plan 90/10, enfocado en reducir homicidios en áreas urbanas de alta densidad, permitió 3.995 procedimientos y 2.951 aprehendidos.

Bullrich también resaltó la mejora de la posición internacional de Argentina en seguridad, con un avance en el Global Peace Index del puesto 51 al 46 y la tasa de homicidios más baja de América Latina, según el ministerio.

Durante la presentación estuvieron presentes el candidato José Luis Espert, el intendente Ramón Lanús, la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico Martín Verrier, y autoridades de las Fuerzas Federales.

El acto también incluyó el anuncio de la incorporación de un número récord de sustancias al listado oficial de estupefacientes, ampliando los controles y regulaciones vigentes.