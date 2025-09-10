La canasta básica subió 1% en agosto: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos sobre la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que definen los umbrales de pobreza e indigencia en Argentina. En agosto, la CBT registró un incremento del 1%, lo que significa que una familia tipo de cuatro miembros (dos adultos y dos niños) necesitó $1.160.780 para no caer en la pobreza.

En términos interanuales, la CBT acumuló un aumento del 23,5%, mientras que en lo que va del año subió un 13%. La variación mensual de esta canasta quedó por debajo del índice de inflación de agosto, que alcanzó 1,9%.

Por su parte, la CBA, que establece el mínimo necesario para no ser indigente, también creció 1% durante el octavo mes del año. Así, una familia de cuatro personas precisó $520.529 para superar la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 23,5% y acumuló un alza del 15,8% en 2025.

Ingresos mínimos para no ser considerado pobre en agosto

Según el INDEC, los ingresos necesarios para no caer bajo la línea de pobreza en agosto fueron:

Una persona: $375.656

Hogar de tres miembros (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61): $924.116

Familia de cuatro integrantes (un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8): $1.160.780

Hogar de cinco personas (pareja de 30 años con tres hijos de 5, 3 y 1 años): $1.220.885

Ingresos mínimos para evitar la indigencia en agosto

En cuanto a la línea de indigencia, los ingresos requeridos fueron: