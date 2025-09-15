Tragedia en Carlos Paz: alumno de 13 años se desplomó en clase de Educación Física

Un alumno de 13 años murió este lunes 15 de septiembre en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, tras descompensarse en plena clase de Educación Física.

El episodio ocurrió cerca de las 13.45 en una plaza ubicada en calle Azopardo esquina Kant, en el barrio Los Eucaliptos, lindera al establecimiento educativo donde cursaba segundo año.

Traslado y asistencia médica

Según informó la Policía de Córdoba, el estudiante fue trasladado de urgencia al hospital municipal Sayago. Allí, los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir el cuadro y constataron el deceso.

La causa preliminar fue catalogada como muerte súbita, aunque la fiscal Jorgelina Gómez dispuso la realización de una autopsia para determinar con precisión los motivos del fallecimiento.

Investigación judicial en curso

La fiscalía de Villa Carlos Paz ordenó la intervención del Cuerpo de Medicina Forense para avanzar en el peritaje. El objetivo es esclarecer si el adolescente tenía antecedentes médicos o si existieron otros factores que desencadenaron la descompensación.

El caso fue notificado oficialmente a través de la Policía de Córdoba y publicado por el portal La Voz del Interior, que dio a conocer los primeros detalles.