Toviggino, la mano derecha del "Chiqui" Tapia, comparó el discurso de Milei con el peor momento de Macri ¿qué dijo?

El tesorero de la AFA y mano derecha del “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, fue uno de los tantos que luego del discurso del presidente Javier Milei recordó el posteo de Mauricio Macri en 2018 en el que también afirmaba “lo peor ya pasó”.

Minutos después de la Cadena Nacional que utilizó Milei para presentar el presupuesto 2026, Toviggino posteó citando al ex presidente Macri que decía "Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse".

Toviggino se destaca por ser el dirigente de AFA que más se involucra políticamente en redes sociales, y aprovechó el momento para postear "Sinceramente !! Cuantos recuerdos !! Hoy se me vino a la cabeza esos inolvidables momentos de amigos y de mirar el fracaso en primera persona !! Vergüenza es poco, sería una alabanza !!"

Milei había expresado en su discurso: "Quisiera destacar que por cómo fue configurado el plan de gobierno los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó".

De esta forma, el dirigente rosarino cuestionó la afirmación del presidente sobre la superación del mal momento económico, y además vinculó el discurso con lo que consideró el fracaso de la gestión de Macri luego que usara la misma afirmación.

La publicación generó rápidamente una gran interacción de seguidores e indignados, y marca que la relación entre la entidad madre del fútbol argentino y el gobierno nacional sigue rota.