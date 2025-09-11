Toviggino cruzó con todo a Fassi tras el pedido de disculpas: “traidor y mentiroso”

La tregua duró poco. Apenas horas después de que Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, ofreciera disculpas públicas a Claudio “Chiqui” Tapia en conferencia de prensa, llegó la durísima respuesta de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de máxima confianza del titular del fútbol argentino.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, Toviggino rechazó el gesto de Fassi y lo calificó de “cara de piedra”, “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”. Sus palabras encendieron nuevamente la polémica y dejaron en claro que las heridas entre la conducción de la AFA y el dirigente cordobés están lejos de cerrarse.

El jueves, en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli, Fassi había intentado dar por terminado el conflicto iniciado en septiembre de 2024, cuando la eliminación de Talleres ante Boca en la Copa Argentina desató sus críticas contra el arbitraje de Andrés Merlos y contra la conducción de la AFA. “Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal”, había reconocido.

Sin embargo, Toviggino apuntó que el arrepentimiento no era suficiente. Lo acusó de haber intentado un “golpe institucional” contra las elecciones de AFA junto a dirigentes políticos y judiciales, y de haber realizado denuncias contra Tapia y su familia. “Seguramente el Presidente Tapia aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”, escribió el dirigente en tono irónico.

Fassi, por su parte, había buscado recomponer el vínculo institucional con AFA, incluso invitando a Tapia a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Talleres. Su intención era cerrar un capítulo que había generado un fuerte desgaste en la relación de la “T” con la casa madre del fútbol argentino.

El nuevo cruce reaviva la disputa y deja abierta la incógnita sobre el futuro del vínculo entre Talleres y la AFA. Si bien Tapia podría aceptar el pedido de disculpas, la postura de Toviggino refleja que dentro de la conducción del fútbol argentino hay sectores que todavía no perdonan las acusaciones de Fassi.