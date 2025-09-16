El Senado debatirá este jueves el rechazo al veto presidencial sobre los ATN

La oposición en el Senado logró imponer su agenda y convocó para este jueves a una sesión especial en la que buscará dejar sin efecto el veto del Gobierno a la ley que establecía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), iniciativa respaldada semanas atrás por los 23 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires.

El debate arrancará a las 11 y requerirá de una mayoría agravada de dos tercios para prosperar. En caso de alcanzarla, el tema pasará a la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra.

La decisión de avanzar con este temario se tomó durante la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza, San Luis), en reemplazo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que quedó al frente del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Paraguay.

El proyecto original había sido aprobado en el Senado el pasado 10 de julio, y posteriormente ratificado en Diputados. Ahora, al tratarse de la cámara de origen, es el Senado el que debe iniciar el trámite para insistir con la ley. El procedimiento exige dos votaciones con dos tercios: primero para habilitar el tratamiento sobre tablas y luego para rechazar el veto presidencial.

En la votación previa, 56 senadores acompañaron la norma y solo se registró un voto en contra, el del cordobés Luis Juez. El oficialismo, en franca minoría, afrontará este jueves una jornada en la que, además del debate por los ATN, se espera la discusión de otros proyectos, entre ellos la llamada “Ley Nicolás”.