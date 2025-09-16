Milei respondió a las críticas universitarias en la antesala de la marcha

En el marco de su visita a Paraguay, el presidente Javier Milei aprovechó su discurso en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales para referirse a la tensión con el sistema universitario argentino, justo un día antes de la movilización convocada en defensa de la educación pública.

“Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”, expresó el mandatario, quien remarcó que las casas de estudio “no solo siguen funcionando, sino que además tienen las cuentas al día”. También cuestionó a aquellas instituciones que “no quieren ser auditadas” y acusó a sus críticos de “asustar a la gente con mensajes de miedo”.

La marcha universitaria se desarrollará este miércoles en simultáneo con el debate en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y a la denominada emergencia pediátrica.

Milei, que ya había participado de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y de una reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña, insistió en que su administración “sí está poniendo los fondos” y que tras más de 20 meses de gestión “no se cerró ninguna universidad”.