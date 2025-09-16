¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 16 de Septiembre
Milei respondió a las críticas universitarias en la antesala de la marcha

Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”, expresó el mandatario, quien remarcó que las casas de estudio “no solo siguen funcionando, sino que además tienen las cuentas al día”.

Por Redacción

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 21:34
Milei negó el cierre de universidades y defendió el financiamiento educativo.

En el marco de su visita a Paraguay, el presidente Javier Milei aprovechó su discurso en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales para referirse a la tensión con el sistema universitario argentino, justo un día antes de la movilización convocada en defensa de la educación pública.

Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”, expresó el mandatario, quien remarcó que las casas de estudio “no solo siguen funcionando, sino que además tienen las cuentas al día”. También cuestionó a aquellas instituciones que “no quieren ser auditadas” y acusó a sus críticos de “asustar a la gente con mensajes de miedo”.

La marcha universitaria se desarrollará este miércoles en simultáneo con el debate en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y a la denominada emergencia pediátrica.

Milei, que ya había participado de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y de una reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña, insistió en que su administración “sí está poniendo los fondos” y que tras más de 20 meses de gestión “no se cerró ninguna universidad”.

 

