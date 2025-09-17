Casa Rosada lanzó la “línea anti-adoctrinamiento” en medio de la marcha universitaria federal

“Si sos víctima o conocés un caso de adoctrinamiento en el aula, podés denunciarlo de forma gratuita y confidencial en la universidad y en la escuela”, dice un afiche difundido por el Gobierno nacional en terminales callejeras y redes sociales, horas antes de la marcha federal universitaria convocada para este miércoles por universidades públicas nacionales, autoridades, docentes y alumnos. La movilización busca que el Congreso rechace el veto del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

El afiche fue compartido por el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien lo definió como “Línea anti-adoctrinamiento”. Según explicó, el objetivo es recibir denuncias contra el accionar de militantes de centros de estudiantes y organizaciones políticas o sociales que actúen “en las aulas” de universidades y colegios dependientes de ellas.

Cómo hacer las denuncias

El Ministerio de Capital Humano, del cual dependen la Secretaría de Educación nacional y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, precisó que las denuncias serán “confidenciales y gratuitas” y podrán realizarse mediante:

Teléfono: 0800-222-1197

Correo electrónico: denuncias.sspu@educacion.gob.ar

Se trata de un canal de comunicación ya utilizado anteriormente por el Gobierno para identificar casos de presiones políticas o sociales sobre estudiantes y docentes.

La medida se conoce en medio de un fuerte enfrentamiento entre la Casa Rosada y la oposición en el Congreso. En un mensaje en redes, el Ministerio de Capital Humano señaló:

“El adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo es una vulneración de derechos. La educación debe respetar la libertad de conciencia de los alumnos y docentes”.

Una metodología similar ya había sido aplicada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich al inicio de la gestión Milei, cuando se habilitó un sistema de denuncias para controlar las marchas piqueteras y las protestas sindicales. En algunos casos, esas presentaciones derivaron en denuncias judiciales por extorsión.

En la previa de la marcha

El mensaje del Gobierno se difundió justo antes de que comenzaran a llegar las primeras columnas de manifestantes convocados para la marcha federal universitaria, que culminará a las 17 horas con un acto en la Plaza del Congreso, mientras la Cámara de Diputados buscaba tratar el rechazo a los vetos presidenciales.