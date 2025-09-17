¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Congreso de la Nación Argentina

Duro revés para el Gobierno: Diputados rechazó vetos a Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario

La Cámara de Diputados logró este martes insistir con ambas leyes, pese al veto presidencial. Ahora, la definición pasa al Senado.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 17:23
La Cámara de Diputados de la Nación votó este martes 17 de septiembre en contra del veto presidencial de Javier Milei a la ley de emergencia del Hospital Garrahan. Con 181 votos afirmativos frente a 60 negativos, la Cámara alcanzó los dos tercios que exige la Constitución Nacional para insistir con una norma vetada.

Minutos después, se trató el veto a la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales. En este caso, el resultado fue de 174 votos a favor de rechazar el veto y 67 en contra. Al finalizar la votación, los diputados de los bloques opositores se levantaron de sus bancas y entonaron cánticos en defensa de la universidad pública.

Qué implica la decisión

El proyecto declara la emergencia sanitaria y financiera del Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos de Argentina, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa busca garantizar recursos para el funcionamiento y la atención de pacientes de todo el país.

Paso siguiente: el Senado

Con la media sanción de Diputados, el texto pasará ahora al Senado de la Nación, que deberá ratificar la insistencia. Si la Cámara alta también obtiene los dos tercios, la ley será promulgada automáticamente, sin necesidad de la firma del Poder Ejecutivo.

