El dólar mayorista tocó la banda superior y el Banco Central vendió USD 53 millones

Por primera vez desde que se implementó el esquema de bandas cambiarias acordado entre el Gobierno y el FMI, el dólar mayorista alcanzó el techo de la banda, ubicándose en $1.474,50. En respuesta, el Banco Central intervino y ofreció divisas, concretando ventas por 53 millones de dólares, según informaron fuentes oficiales.

El mecanismo de bandas establece que el BCRA no interviene mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de los límites establecidos. Sin embargo, está autorizado a comprar dólares en la banda inferior o venderlos cuando se llega a la banda superior, tal como sucedió.

Según informó ABC Cambios, alrededor de las 11 de la mañana comenzaron a circular posturas de venta por USD 100 millones, atribuidas al Central, algo que ya se había observado en jornadas recientes, aunque en esas oportunidades las ofertas no se concretaron. Esta vez, los dólares ofrecidos encontraron compradores en el mercado y, de manera progresiva, se fue formando una especie de “muralla” de oferta, que llegó a USD 500 millones.

El informe detalló que en las primeras horas se observaron ofertas oficiales por USD 200 millones a $1.474,50. Más tarde, el BCRA reforzó su intervención y amplió la oferta hasta USD 500 millones, manteniendo el mismo precio, con la participación de entidades financieras que se negaron a vender por debajo de ese nivel.