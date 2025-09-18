El “Mago sin Dientes” fue a Olivos y volvió a pedir una audiencia con Milei

El reconocido mediático, Pablo Cabaleiro, conocido como el “Mago sin Dientes”, se presentó este jueves en la Quinta de Olivos para reiterar su pedido de ser recibido por el presidente Javier Milei. Se trata de un nuevo intento luego de que, días atrás, hubiera hecho lo mismo en la Casa Rosada tras la derrota electoral del Gobierno en las elecciones bonaerenses.

En diálogo con los medios presentes, Cabaleiro explicó que su intención es mantener una cumbre ciudadana con el mandatario. “Quiero tener esa posibilidad como ciudadano”, aseguró. Además, destacó su interés en que el presidente escuche la voz de los votantes: “Vi que estaban ingresando muchas personas, influencers, tuiteros… y yo humildemente quiero que me reciba como votante y que me escuche”, indicó.

El artista subrayó que su motivación es el bienestar del país: “Sinceramente, yo quiero que la Argentina salga adelante. Me gustaría que todos nos pongamos a trabajar, porque hoy lo que quiero es que haya consumo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga para comer, que la gente llegue a fin de mes”.

Cabaleiro relató que se presentó ante la guardia de la residencia presidencial con su documento y esperaba la habilitación para ingresar y hablar con Milei. “Camino el conurbano, camino la provincia de Buenos Aires y yo lo voté. Confío en lo que este gobierno estaría haciendo, pero hay cosas que no me gustan. Que la gente no pueda llegar a fin de mes no me gusta, y esto con otro gobierno no pasaba”, añadió.

Respecto a posibles propuestas, el mediático insistió en la necesidad de escuchar a la ciudadanía: “Soy un ciudadano que lo votó, que puso su voto de confianza, porque quiero ver a la Argentina adelante. Sé que si todos se unen, podemos avanzar, pero cada vez veo que están más desunidos y yo quiero que se unan”.

Cabaleiro también se refirió a su vínculo con el PRO, partido que apoyó desde sus inicios: “Acá hay un presidente que fue electo también porque hubo un espacio que lo apoyó, el PRO. Yo soy del PRO de primera hora, cuando el PRO era un partido chiquito. Y en esta última elección entré al cuarto oscuro y no estaba la boleta”, sostuvo, y agregó: “Quiero unirlos porque los veo muy, muy separados a todos. Y la verdad que yo no soy ni funcionario ni político. Soy un simple ciudadano, un simple artista que trata de llevar diversión y alegría a la gente”.

Por último, habló de su actividad laboral: “Ha bajado la cantidad de shows. Ahora hago un promedio de cinco o seis por fin de semana, antes hacía diez. Ha sido un esfuerzo y quiero seguir apostando, pero me gustaría que me reciba. Están entrando muchas personas acá y yo no puedo como ciudadano, como votante”.