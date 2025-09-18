Así votaron los senadores el veto de Milei al reparto de ATN para las provincias

Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado rechazó el veto del presidente, Javier Milei, a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias. La normativa, aprobada previamente con casi unanimidad, se mantiene vigente pese al intento del Ejecutivo por desactivarla, en medio de tensiones con los gobernadores.
El respaldo al rechazo del veto reunió a senadores de diversos bloques y provincias, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de legisladores de La Libertad Avanza y algunos del PRO. Hubo también tres abstenciones o ausencias.
Votos a favor (59)
Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
Beatriz Luisa Ávila – Por la Justicia Social – Tucumán
Guillermo Eduardo Andrada – Convicción Federal – Catamarca
Carlos Omar Arce – Frente Renovador de la Concordia – Misiones
Daniel Pablo Bensusán – Frente Nacional y Popular – La Pampa
Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz
Stefania Cora – Unidad Ciudadana – Entre Ríos
Lucía Benigna Corpacci – Frente Nacional y Popular – Catamarca
Carmen Lucila Crexell – Movimiento Neuquino – Neuquén
Andrea Marcela Cristina – Frente PRO – Chubut
Eduardo Enrique De Pedro – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
Juliana Di Tullio – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
Claudio Martín Doñate – Unidad Ciudadana – Río Negro
María Eugenia Duré – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
Anabel Fernández Sagasti – Unidad Ciudadana – Mendoza
Natalia Elena Gadano – Por Santa Cruz – Santa Cruz
Eduardo Horacio Galaretto – UCR – Santa Fe
Silvia Marcela García Larraburu – Unidad Ciudadana – Río Negro
María Celeste Giménez Navarro – Unidad Ciudadana – San Juan
Nora del Valle Giménez – Unidad Ciudadana – Salta
Enrique Martín Goerling Lara – Frente PRO – Misiones
María Teresa Margarita González – Frente Nacional y Popular – Formosa
María Victoria Huala – Frente PRO – La Pampa
Alicia Margarita Kirchner – Unidad Ciudadana – Santa Cruz
Daniel Ricardo Kroneberger – UCR – La Pampa
Sergio Napoleón Leavy – Unidad Ciudadana – Salta
Oscar Isidro Parrilli – Unidad Ciudadana – Neuquén
Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
Marcelo Néstor Lewandowski – Frente Nacional y Popular – Santa Fe
Carlos Alberto Linares – Unidad Ciudadana – Chubut
Cándida Cristina López – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
María Florencia López – Frente Nacional y Popular – La Rioja
Carolina Losada – UCR – Santa Fe
Martín Lousteau – UCR – CABA
Juan Luis Manzur – Unidad Ciudadana – Tucumán
José Miguel Mayans – Frente Nacional y Popular – Formosa
Sandra Mendoza – Unidad Ciudadana – Chaco
María Carolina Moisés – Unidad Ciudadana – Jujuy
Gerardo Montenegro – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
José Emilio Neder – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
Stella Maris Olalla – UCR – Entre Ríos
María Inés Pilatti Vergara – Frente Nacional y Popular – Chaco
Mariano Recalde – Frente Nacional y Popular – CABA
Jesús Fernando Rejal – Convicción Federal – La Rioja
Antonio José Rodas – Frente Nacional y Popular – Chaco
Sonia Elizabeth Rojas Decut – Frente Renovador de la Concordia – Misiones
Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta
Fernando Aldo Salino – Convicción Federal – San Luis
Silvia Estela Sapag – Unidad Ciudadana – Neuquén
Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
Guadalupe Tagliaferri – Frente PRO – CABA
Edith Elizabeth Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
Sergio Mauricio Uñac – Frente Nacional y Popular – San Juan
Mercedes Gabriela Valenzuela – UCR – Corrientes
Alejandra María Vigo – Unidad Federal – Córdoba
Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
Votos en contra (9)
Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
Carmen Álvarez Rivero – Frente PRO – Córdoba
Ivanna Marcela Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Luis
Ezequiel Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Jujuy
Luis Alfredo Juez – Frente PRO – Córdoba
Bruno Antonio Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Juan
Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – La Rioja
Francisco Paoltroni – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa
Abstenciones / Ausentes (3)
Alfredo Luis De Angeli – Frente PRO – Entre Ríos
Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
Mariana Juri – UCR – Mendoza