Así votaron los senadores el veto de Milei al reparto de ATN para las provincias

Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado rechazó el veto del presidente, Javier Milei, a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias. La normativa, aprobada previamente con casi unanimidad, se mantiene vigente pese al intento del Ejecutivo por desactivarla, en medio de tensiones con los gobernadores.

El respaldo al rechazo del veto reunió a senadores de diversos bloques y provincias, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de legisladores de La Libertad Avanza y algunos del PRO. Hubo también tres abstenciones o ausencias.

Votos a favor (59)

Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires

Beatriz Luisa Ávila – Por la Justicia Social – Tucumán

Guillermo Eduardo Andrada – Convicción Federal – Catamarca

Carlos Omar Arce – Frente Renovador de la Concordia – Misiones

Daniel Pablo Bensusán – Frente Nacional y Popular – La Pampa

Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Stefania Cora – Unidad Ciudadana – Entre Ríos

Lucía Benigna Corpacci – Frente Nacional y Popular – Catamarca

Carmen Lucila Crexell – Movimiento Neuquino – Neuquén

Andrea Marcela Cristina – Frente PRO – Chubut

Eduardo Enrique De Pedro – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Juliana Di Tullio – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Claudio Martín Doñate – Unidad Ciudadana – Río Negro

María Eugenia Duré – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes

Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca

Anabel Fernández Sagasti – Unidad Ciudadana – Mendoza

Natalia Elena Gadano – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Eduardo Horacio Galaretto – UCR – Santa Fe

Silvia Marcela García Larraburu – Unidad Ciudadana – Río Negro

María Celeste Giménez Navarro – Unidad Ciudadana – San Juan

Nora del Valle Giménez – Unidad Ciudadana – Salta

Enrique Martín Goerling Lara – Frente PRO – Misiones

María Teresa Margarita González – Frente Nacional y Popular – Formosa

María Victoria Huala – Frente PRO – La Pampa

Alicia Margarita Kirchner – Unidad Ciudadana – Santa Cruz

Daniel Ricardo Kroneberger – UCR – La Pampa

Sergio Napoleón Leavy – Unidad Ciudadana – Salta

Oscar Isidro Parrilli – Unidad Ciudadana – Neuquén

Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Marcelo Néstor Lewandowski – Frente Nacional y Popular – Santa Fe

Carlos Alberto Linares – Unidad Ciudadana – Chubut

Cándida Cristina López – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

María Florencia López – Frente Nacional y Popular – La Rioja

Carolina Losada – UCR – Santa Fe

Martín Lousteau – UCR – CABA

Juan Luis Manzur – Unidad Ciudadana – Tucumán

José Miguel Mayans – Frente Nacional y Popular – Formosa

Sandra Mendoza – Unidad Ciudadana – Chaco

María Carolina Moisés – Unidad Ciudadana – Jujuy

Gerardo Montenegro – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

José Emilio Neder – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Stella Maris Olalla – UCR – Entre Ríos

María Inés Pilatti Vergara – Frente Nacional y Popular – Chaco

Mariano Recalde – Frente Nacional y Popular – CABA

Jesús Fernando Rejal – Convicción Federal – La Rioja

Antonio José Rodas – Frente Nacional y Popular – Chaco

Sonia Elizabeth Rojas Decut – Frente Renovador de la Concordia – Misiones

Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta

Fernando Aldo Salino – Convicción Federal – San Luis

Silvia Estela Sapag – Unidad Ciudadana – Neuquén

Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro

Guadalupe Tagliaferri – Frente PRO – CABA

Edith Elizabeth Terenzi – Despierta Chubut – Chubut

Sergio Mauricio Uñac – Frente Nacional y Popular – San Juan

Mercedes Gabriela Valenzuela – UCR – Corrientes

Alejandra María Vigo – Unidad Federal – Córdoba

Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes

Víctor Zimmermann – UCR – Chaco

Votos en contra (9)

Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis

Carmen Álvarez Rivero – Frente PRO – Córdoba

Ivanna Marcela Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Luis

Ezequiel Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy

Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Jujuy

Luis Alfredo Juez – Frente PRO – Córdoba

Bruno Antonio Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Juan

Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – La Rioja

Francisco Paoltroni – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa

Abstenciones / Ausentes (3)

Alfredo Luis De Angeli – Frente PRO – Entre Ríos

Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza

Mariana Juri – UCR – Mendoza