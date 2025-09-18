Cuatro menores murieron de manera súbita en Córdoba en apenas cinco días

La provincia de Córdoba atraviesa días de profunda conmoción tras la muerte súbita de cuatro menores en distintos hechos, todos ocurridos en apenas cinco días. Los casos, que involucran desde un niño de 7 años hasta adolescentes de 13 y 15 años, han generado preocupación entre familias, escuelas y clubes deportivos, mientras las autoridades investigan las circunstancias de cada fallecimiento.

La muerte de Thian Toledo, un niño de 7 años, en un cumpleaños

El caso más reciente y doloroso ocurrió en Capilla de los Remedios, en el departamento Río Tercero, durante un cumpleaños. Thian Toledo, de 7 años, se sentó de manera repentina en una silla y perdió el conocimiento. Según relató su madre y confirmó su tía abuela, Ana Toledo, el niño cayó al suelo.

La ambulancia, según denunciaron los familiares, demoró en llegar. Al llegar al hospital local, Thian sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

La Fiscalía de 2º turno dispuso la intervención de la Policía Judicial y el cuerpo fue sometido a autopsia. Se aguardan los resultados oficiales para determinar la causa exacta de la muerte. En solidaridad, madres del colegio al que asistía Thian organizaron una colecta para colaborar con los gastos del sepelio.

Adolescente murió jugando al truco

Otro de los casos ocurrió en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251, donde Lautaro Maineri, de 15 años, se descompensó mientras jugaba al truco. Lautaro, arquero del Club Atlético All Boys del barrio Rosedal, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos detectaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable. El adolescente permaneció en estado vegetativo hasta su muerte.

El coordinador del club, Gabriel Peralta, recordó al joven durante un partido el día anterior: “Lo vimos bien, estaba bien, no presentaba ningún problema… nos abrazamos sin saber que sería el último abrazo que le daría”. Por su parte, el presidente del club, Marcelo Capdevila, destacó su alegría, compromiso con el deporte y su participación incluso en los entrenamientos del equipo femenino.

Otros dos casos recientes durante actividades deportivas

El tercer caso involucró a un adolescente de 13 años que se descompensó mientras practicaba fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, en el barrio Las Flores. Un docente intentó reanimarlo con maniobras de RCP mientras se solicitaba la asistencia médica. A pesar del traslado urgente al hospital, el menor falleció, generando profundo dolor en familiares y compañeros.

El cuarto episodio tuvo lugar en Villa Carlos Paz, en el barrio Los Eucaliptos. Otro adolescente, de la misma edad, sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza. Fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los médicos constataron su deceso. La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la Dra. Jorgelina Gómez, quedó a cargo de la investigación.

Preocupación y medidas preventivas

La seguidilla de fallecimientos ha despertado alerta en familias, escuelas y clubes deportivos, ya que los menores no presentaban antecedentes médicos notorios que anticiparan estos desenlaces. En varios casos se aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se intervino con asistencia médica de urgencia, sin éxito.

Mientras las autoridades esperan los resultados de las autopsias y estudios médicos, la comunidad cordobesa se encuentra consternada y ha organizado acciones de apoyo a las familias afectadas, incluyendo colectas y acompañamiento emocional.