Le pegó con un caño de gas, lo tiró a un pozo y lo quemó vivo: le dieron 14 años por homicidio

El 20 de marzo, Luis Miguel Fuentes fue atacado en Plottier. Según la investigación, José Ernesto Torres Cid y un adolescente lo golpearon en la cabeza con un caño de gas, lo arrojaron a un pozo ciego y le prendieron fuego tras rociarlo con combustible.

A pesar de la brutalidad del hecho, Fuentes logró salir del pozo y pedir auxilio. Un patrullero lo trasladó primero al hospital de Plottier y luego, por la gravedad de las heridas, al hospital Castro Rendón, en la capital provincial.

El hombre sufrió quemaduras en 25% de su cuerpo y permaneció internado en terapia intensiva durante un mes. El 23 de abril falleció por una falla multiorgánica.

La investigación judicial

Desde el inicio, la víctima responsabilizó a Cid, asegurando que el ataque ocurrió tras una discusión en su domicilio. Ambos agresores fueron detenidos y la causa pasó de “lesiones graves” a “homicidio agravado por ensañamiento”.

La fiscalía, a cargo de Lucrecia Sola, y la defensa del imputado acordaron un juicio abreviado. Torres Cid reconoció la autoría y la calificación legal se redujo a “homicidio simple”, con un rango penal de entre 8 y 25 años.

La condena: 14 años de prisión

Durante el juicio de cesura, los jueces Carina Álvarez, Natalia Pelosso y Juan Pablo Encina resolvieron fijar la pena en 14 años de prisión efectiva.

El tribunal consideró tanto los atenuantes como los agravantes del caso y concluyó que esa condena era justa y equitativa dentro del marco legal. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que Torres Cid ya comenzó a cumplir la pena en el servicio penitenciario.