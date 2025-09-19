Javier Milei promete que el 26 de octubre “el país se pintará de violeta”

El presidente Javier Milei brindó un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde aseguró que la sociedad “va a volver a reflexionar” y que el próximo 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza (LLA) “va a pintar de violeta al país”.

En su intervención, el mandatario cuestionó a lo que denominó “el partido del Estado” y los acusó de “intentar destruir al Gobierno” en el marco del año electoral.

Referencias a la oposición y a la economía

Milei advirtió que parte de las problemáticas políticas actuales surgen porque “la oposición sabe que pierde” y busca “romper todo para conseguir un mejor resultado”.

También ironizó con la metáfora del “flan” popularizada por el actor Alfredo Casero, al señalar que “la política en Argentina se empecina en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto”.

El presidente anticipó además que impulsará una reforma laboral, una reforma tributaria y “mucha desregulación económica hacia adelante”, aunque reconoció que estos cambios enfrentarán resistencia.

Mensajes a aliados y críticas a Schiaretti

Durante su discurso, Milei destacó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata al Senado por LLA, a quien describió como “una verdadera patriota”. También mencionó al expresidente Mauricio Macri, con quien el espacio libertario mantiene un acercamiento político.

En paralelo, cuestionó al exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, candidato a diputado por Provincias Unidas. Milei criticó su propuesta de gasto público, al sostener que implicaría un aumento del déficit fiscal en 7 puntos del PBI.

Camino a las elecciones de octubre

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el presidente pidió “romper con el círculo de la demagogia” y se mostró confiado en que su gestión podrá avanzar con reformas estructurales. “Estamos confiados en que vamos a poder seguir haciéndolas de acá en adelante, porque ya todos hemos visto quién está enfrente”, afirmó Milei.

Tras su exposición en la Bolsa de Comercio, el jefe de Estado encabezará a las 18 una actividad de campaña junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza en Córdoba.