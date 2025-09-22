El líder del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, calificó la decisión de reducir a cero las retenciones a las exportaciones de granos como “una medida oportunista y electoral” que refleja los viejos modos de la política argentina. Según el legislador, esta medida tiene como objetivo acelerar la liquidación de dólares provenientes del sector agropecuario.

Pichetto también criticó la falta de diálogo del Gobierno con el Congreso, pese a que se intenta mantener conversaciones con los gobernadores. En este sentido, expresó que esperaba modificaciones sustanciales en la estructura gubernamental tras la derrota en las elecciones bonaerenses, pero que estas no se concretaron.

El diputado aconsejó al presidente Javier Milei que construya un espacio de diálogo y acuerdos con el Congreso de manera razonable y sin recurrir a ofensas. Además, sostuvo que el ministro de Economía debería defender el Presupuesto base cero en el Parlamento en lugar de insultar a los legisladores.

Pichetto remarcó la necesidad de un mensaje más calmado y ordenado por parte del ministro de Economía para encauzar la situación económica y diseñar un plan coherente, dado que hasta ahora solo se está monitoreando la evolución del dólar.

Respecto al viaje programado de Milei a Estados Unidos y el posible encuentro con Donald Trump, el diputado mostró escepticismo sobre los resultados. Recordó que “una verdadera bilateral se hace en la Casa Blanca” y señaló que el último préstamo del Tesoro estadounidense a un país fue hace 30 años, en México durante la crisis del tequila. No obstante, deseó que la reunión pueda ser positiva.

En paralelo, la gestión del presidente Milei enfrenta dificultades en su imagen pública. Una encuesta del CEOP reveló que su aprobación cayó a un nuevo mínimo del 39%, mientras que la preocupación social por el salario crece y las expectativas económicas se desploman.

En medio de este contexto, el mandatario reprogramó su viaje a Estados Unidos, aunque mantiene en agenda el encuentro con Trump. Por otro lado, un grupo de simpatizantes libertarios se congregó frente a la Casa Rosada para manifestar su apoyo a la gestión de La Libertad Avanza, portando carteles que aludían a ser “parte del 56%” y banderas argentinas.