Mendoza: un camión frigorífico volcó y vecinos intentaron saquear la carne

Un camión frigorífico cargado con carne vacuna protagonizó este lunes un incidente vial en Guaymallén, Mendoza, que derivó en momentos de tensión cuando decenas de personas intentaron saquear la mercadería caída sobre el asfalto. La Policía debió intervenir y se registraron enfrentamientos con piedras, gases y balas de goma.

El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana sobre el Acceso Este, cuando una Peugeot Partner que circulaba en dirección este sufrió un pinchazo de neumático y terminó impactando contra el camión de carga.

A raíz del choque, el vehículo de gran porte rompió el guardarraíl y cayó sobre la calle Cañadita Alegre, quedando volcado y atravesado en la arteria. Parte de la carga —reses vacunas— quedó desparramada sobre la calzada. El tránsito en la zona quedó inmediatamente interrumpido.

Mientras efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil llegaban para asegurar el lugar y remover la carga, grupos de personas se acercaron para intentar llevarse la carne.

Según testigos, la situación escaló cuando algunos intentaron desguazar el camión, lo que derivó en un enfrentamiento con la Policía. Los agentes intentaron vallar el sector, pero fueron atacados con piedras.

La tensión creció y en pocos minutos cientos de personas se agolparon en la zona para intentar acceder a la mercadería, que ya había perdido la cadena de frío. Hubo forcejeos, lanzamiento de piedras y la respuesta de la Policía con gases lacrimógenos y balas de goma.

Finalmente, el área fue asegurada con un amplio operativo policial que buscó evitar el saqueo total de la carga y restablecer el tránsito en la zona.

El incidente dejó imágenes de fuerte impacto: un camión atravesado en la arteria, la carne desparramada en la calle y vecinos enfrentándose con las fuerzas de seguridad en medio de una situación caótica.