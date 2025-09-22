El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció una modificación en el calendario de feriados para 2025 a través del Decreto 614/2025, que establece un fin de semana largo de cuatro días en noviembre. Esta medida se suma al adelanto de un día no laborable, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y gastronómica, sectores golpeados por la baja en el consumo.

El decreto introduce un cambio significativo en la gestión de los feriados trasladables, permitiendo que aquellos que coincidan con sábados o domingos puedan ser corridos al viernes anterior o al lunes siguiente. Esta flexibilidad no estaba contemplada en la Ley 27.399, y ahora la Jefatura de Gabinete, bajo la conducción de Guillermo Francos, tendrá la responsabilidad de definir estos traslados.

De esta forma, los argentinos podrán disfrutar de un prolongado descanso en noviembre, con un fin de semana largo de cuatro días que impulsa la planificación de escapadas y reactiva la demanda en hoteles, restaurantes y comercios vinculados al turismo.

Noviembre tendrá fin de semana largo de 4 días.

Además, el decreto abre la posibilidad de un fin de semana largo en octubre, ya que el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae en domingo. El Gobierno evaluará trasladarlo al viernes 10 o al lunes 13, una decisión que se conocerá en las próximas semanas y que genera altas expectativas en el sector turístico.

Este cambio en la política de feriados forma parte de una estrategia para dinamizar la economía local a través del turismo interno, buscando revertir la caída del consumo y aprovechar la movilidad de los ciudadanos durante los días no laborables.