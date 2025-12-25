El Gobierno nacional confirmó el calendario de feriados de 2026, un esquema que combina jornadas inamovibles, feriados trasladables y múltiples fines de semana largos que permitirán organizar con anticipación tanto la actividad laboral como las escapadas turísticas a lo largo del año.

El primer descanso llegará el jueves 1 de enero, con el feriado de Año Nuevo. Febrero tendrá uno de los fines de semana más extensos del año: el lunes 16 y martes 17 se celebrará Carnaval, conformando cuatro días consecutivos de descanso.

En marzo, el martes 24 se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Abril ofrecerá una seguidilla clave para el turismo, con el jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el viernes 3, configurando un nuevo fin de semana largo.

Mayo también traerá dos fechas relevantes: el viernes 1 será el Día del Trabajador y el lunes 25 se recordará la Revolución de Mayo. En junio, el miércoles 17 se trasladará el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, mientras que el sábado 20 se conmemorará al General Manuel Belgrano.

Julio contará con el Día de la Independencia el jueves 9. En agosto, el lunes 17 se trasladará el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, generando otro fin de semana largo. Octubre sumará una pausa el lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El cierre del año tendrá dos fechas centrales: el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 25 de diciembre, Navidad. Con este calendario, 2026 se proyecta como un año con numerosas oportunidades para el turismo interno y la organización de descansos prolongados, un factor clave para las economías regionales y la planificación de miles de trabajadores en todo el país.