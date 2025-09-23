Este miércoles, el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado superior a los 6.200 millones de pesos, según confirmaron desde Lotería de Santa Fe. La modalidad “La Segunda” concentra la mayor parte del premio, con más de 3.770 millones en disputa.

El Quini 6, que cumple 37 años como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Argentina, atraviesa una de sus semanas más esperadas por la magnitud de los premios. Además de “La Segunda”, el sorteo contará con un pozo de 700 millones para la modalidad Tradicional, más de 1.300 millones en la Revancha, 235 millones en Siempre Sale y 130 millones en el Pozo Extra.

La última vez que se adjudicó el premio mayor en “La Segunda” fue el 13 de julio, lo que ha generado una creciente expectativa en los apostadores de todo el país.

Quini 6: más de 6.200 millones en juego este miércoles.

Con más de 12 millones de tickets vendidos mensualmente, el Quini 6 sigue siendo el juego de azar más popular en Argentina, convocando a millones de personas cada miércoles y domingo con la ilusión de convertirse en millonarios al acertar seis números.

Voceros oficiales destacaron que “las oportunidades de ser millonario ya comenzaron a latir fuerte en todas las agencias del país”, anticipando un sorteo que promete ser uno de los más convocantes del año.