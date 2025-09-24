En la jornada cambiaria de este miércoles 24 de septiembre, el dólar blue se mantiene estable en el mercado informal, con una cotización de $1410 para la venta y $1390 para la compra. Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación se sitúa en $1380 para la venta y $1330 para la compra, aunque durante la mañana se reportaron leves fluctuaciones con valores de hasta $1350 para la venta.

Tras la eliminación del cepo cambiario, varias entidades bancarias permiten realizar operaciones de compra y venta de dólares a través de sus plataformas de home banking. Sin embargo, cada banco establece horarios específicos para estas transacciones, por lo que se recomienda consultar con la entidad correspondiente antes de operar.

El dólar tarjeta, utilizado para abonar compras y servicios en el exterior, se calcula ahora sumando un 30% de percepción a cuenta de Ganancias sobre el valor del dólar minorista, alcanzando un precio de $1755 por unidad.

En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin (BTC) cotiza en torno a los US$113.211,99, mientras que Ether (ETH), la segunda criptomoneda más importante, registra un valor cercano a los US$4187,23. Estas monedas digitales continúan ganando aceptación para la compra de productos y servicios a nivel global.

El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan, descendió a 839 puntos, reflejando una mejora en la percepción internacional sobre la economía argentina.

El presidente Javier Milei, quien se encuentra en Nueva York participando de la Asamblea General de la ONU, expresó su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos a través de su cuenta de X. "Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!".

En cuanto al dólar MEP, que se opera mediante la compra y venta de bonos en el mercado de capitales, continúa en actividad constante sin restricciones horarias, y es accesible a través de plataformas exchange. Los bonos AL30 y GD30 son los más utilizados para estas operaciones debido a su liquidez.

El ministro de Economía destacó en sus redes sociales el apoyo del Grupo del Banco Mundial hacia Argentina, anunciando un financiamiento de hasta 4 mil millones de dólares para impulsar reformas estructurales y el crecimiento económico. Este paquete se enfoca en sectores clave como minería, turismo, energía, cadenas de suministro y financiamiento para pymes, complementando un plan mayor de 12 mil millones de dólares anunciado en abril.

Por último, la inflación mantiene una dinámica dentro de la banda esperada, con un avance mensual del 1,9% en agosto, cifra ligeramente inferior a lo previsto por el mercado y sin un traslado inmediato a precios tras la reciente suba del dólar en julio y agosto. El índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a septiembre será publicado el 14 de octubre, pocos días antes de las elecciones legislativas nacionales.