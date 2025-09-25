La pobreza en Argentina bajó al 31,6% en el primer semestre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la pobreza en la Argentina se redujo al 31,6% en el primer semestre de 2025, lo que equivale a cerca de 15 millones de personas. La cifra marca una baja de 6,5 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024 y una fuerte caída frente al mismo período del año pasado, cuando había alcanzado el 52,9%.

En tanto, el nivel de indigencia se ubicó en 6,9%, lo que implica que unas 3,2 millones de personas no lograron cubrir la canasta básica alimentaria.

Según el organismo, la mejora en los indicadores se explicó principalmente por un incremento de los ingresos familiares, que crecieron en promedio 26,3%, frente a un avance del 13% en el costo de las canastas básicas.

Sin embargo, la brecha de pobreza se mantuvo elevada en un 37%. En promedio, los hogares pobres registraron ingresos por $671.492, frente a una canasta básica total que se ubicó en $1.065.691.

El informe del INDEC mostró que la pobreza golpea con mayor intensidad a los niños y adolescentes:

Entre los 0 y 14 años , el 45,4% vive en hogares pobres.

Entre los 15 y 29 años , la incidencia llega al 37% .

En la franja de 30 a 64 años , afecta al 27,7% .

En los mayores de 65 años, el porcentaje se reduce al 10,8%.

El Noreste (NEA) sigue siendo la región más golpeada, con un 39% de pobreza, seguido por Cuyo (33,8%) y el Noroeste (NOA). En cambio, las menores tasas se observaron en la Patagonia (27%) y en la región Pampeana (30,5%).

A comienzos de la gestión de Javier Milei, la pobreza alcanzaba al 52,9% de la población, lo que representaba a casi 25 millones de argentinos en el primer semestre de 2024. La nueva medición refleja así una mejora significativa en los indicadores sociales durante los primeros meses de 2025.