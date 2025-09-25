Asesor de Trump respalda a Milei y asegura “100% de apoyo” de EE.UU.

Kevin Hassett, asesor económico clave de la Casa Blanca y uno de los principales candidatos de Donald Trump para la Reserva Federal, expresó su respaldo al gobierno de Javier Milei. “El presidente Milei está en el camino correcto y Estados Unidos será un firme respaldo para Argentina. Tiene nuestro 100% de apoyo”, afirmó en Fox Business.

El pronunciamiento se da en medio de un acercamiento económico entre Washington y Buenos Aires, con negociaciones para un swap de US$20.000 millones y posible compra de deuda pública en dólares, según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El propio Donald Trump también manifestó su apoyo a Milei, calificándolo como “amigo, luchador y ganador” y asegurando que Argentina “tiene mi respaldo completo y total para la reelección”.

A pesar del respaldo explícito, Bessent advirtió que inversiones de empresas estadounidenses dependerán del resultado electoral, mientras continúan las reuniones técnicas para definir el paquete de asistencia que reforzará las reservas del Banco Central y descomprimirá la tensión cambiaria.