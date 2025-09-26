La cuenta de X de la Policía Federal Argentina fue hackeada para promocionar una criptomoneda

La Policía Federal Argentina (PFA) informó que su cuenta oficial en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo objetivo habría sido manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos.

Según se pudo ver se trataba de una criptomoneda con el nombre de $MIRA y las publicaciones mencionaban: “Policía Federal Argentina Х Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”.

Frente a este hecho, la fuerza activó de inmediato los protocolos de ciberseguridad y, gracias a la labor de sus áreas técnicas especializadas, logró recuperar de manera rápida y total el control de la cuenta oficial.

El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.

En el comunicado, la PFA reafirmó su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia, y aclaró que todas las comunicaciones emitidas desde ahora responden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas oficiales.