Evacuaron las oficinas de Casa Rosada: qué pasó

Hoy, cerca de las 18, un principio de incendio se registró en la Casa Rosada, ubicada en Balcarce 50, Buenos Aires. El fuego comenzó en una de las cocinas del primer piso y generó un espeso humo que se extendió por los pasillos del ala donde se encuentra el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo.

Evacuación de oficinas y actuación de bomberos

El personal de seguridad del edificio reaccionó de inmediato, coordinando la evacuación del sector afectado. Bomberos de la Policía Federal Argentina se hicieron presentes y controlaron el fuego utilizando extintores y mangueras contra incendios.

Origen del incendio

Las autoridades confirmaron que el incendio se originó por un cortocircuito en la cocina del primer piso. Tras la intervención de los bomberos, no se reportaron heridos ni daños estructurales significativos.

Relevancia institucional

Este incidente generó preocupación debido a que afectó un área cercana al despacho de Santiago Caputo, asesor presidencial. La rápida respuesta del personal de seguridad y de los bomberos de la Policía Federal evitó mayores consecuencias.