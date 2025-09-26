“Llevate esto, boludo”: el plan de Furfaro para destruir pruebas en la causa del fentanilo

La investigación judicial sobre el caso del fentanilo adulterado, que provocó más de 120 muertes en Argentina, incorporó videos que comprometen directamente al empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

Según reveló el portal Infobae, las grabaciones datan de los días 17 y 18 de mayo de 2025 y fueron captadas por las cámaras de seguridad en el domicilio de Javier Tchukrán, director general del laboratorio. Constituyen un elemento central en la causa que instruye el juez federal Ernesto Kreplak, quien ya procesó a García Furfaro con prisión preventiva y un embargo de un billón de pesos.

La orden para destruir pruebas

En una de las grabaciones se observa a García Furfaro instruyendo a Tchukrán para eliminar ampollas de fentanilo. “Llevate esto, boludo”, le ordena, indicando que los frascos fueran sometidos al calor de una autoclave para borrar rastros de contaminación bacteriana.

El plan incluyó además la falsificación de documentos de producción. El director técnico Antonio Maiorano declaró que fue obligado a firmar los “batch records” incompletos, con firmas antedatadas. “No me dejaron salir hasta firmarlos”, declaró ante la justicia, asegurando que actuó bajo amenazas.

Borrado de mails, cámaras y servidores

El esquema de encubrimiento también contempló la eliminación de evidencia digital. García Furfaro ordenó apagar las cámaras de seguridad del laboratorio y borrar información de los servidores.

“Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo”, informó Tchukrán en una de las reuniones. El propio empresario se deshizo de su teléfono celular para evitar rastros de sus comunicaciones.

El rol de la Justicia

El juez Ernesto Kreplak calificó el caso como una “tragedia sanitaria” y señaló a García Furfaro como el principal responsable. Los videos, junto con las declaraciones de Maiorano y la documentación falsificada, refuerzan la hipótesis de un plan sistemático de encubrimiento dentro de HLB Pharma.