Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Bolivia al quinto sospechoso

Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón por su presunta vinculación con el triple crimen de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. La captura se concretó este viernes, según confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El sospechoso se convirtió en el quinto detenido en la investigación, tras permanecer prófugo desde los asesinatos.

Cómo se dio la captura

Efectivos de la policía de Jujuy y del Ministerio de Seguridad provincial advirtieron la presencia de un hombre con características coincidentes con las del imputado en la zona limítrofe entre La Quiaca (Argentina) y Villazón (Bolivia).

Con esa información, agentes de Interpol Argentina notificaron a la policía boliviana, que procedió al arresto inmediato de Sotacuro.

Declaración oficial

Patricia Bullrich informó sobre la detención a través de la red social X:

Quién es Lázaro Víctor Sotacuro

Sotacuro era buscado por su presunta participación directa en los homicidios que conmocionaron a la opinión pública. Su detención se suma a la de otros cuatro sospechosos ya apresados en el marco de la causa.

Las autoridades esperan que el nuevo arresto aporte más elementos a la investigación judicial.