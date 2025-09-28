La mamá de Morena no cree que “Pequeño J" sea el autor y acusó a la policía de encubrir narcos

Sabrina, madre de Morena —una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela que conmocionó al país—, denunció haber sido agredida tras la reciente marcha de protesta y expresó su profundo malestar con la Justicia y las fuerzas de seguridad, a las que responsabilizó por negligencia y desvíos en la investigación.

En diálogo con Radio Rivadavia, la mujer aseguró que, pese al respaldo social, “a mí todavía nadie me llamó” desde la Justicia para informarle sobre los avances de la causa.

Sabrina relató que fue golpeada al finalizar la manifestación, lo que la obligó a realizarse estudios médicos. La reacción de la Policía Federal la indignó:

“Qué casualidad que a nosotros nos agredan. Y yo ya me cansé de estas cosas… La policía no me toca más nadie. En vez de protegernos, dejan pasar a los que nos atacan. Es tu deber, no permitirlo. Pero siempre hacen eso. Las fuerzas son un asco”, cuestionó.

Según su testimonio, el detonante fue el comentario despectivo de un individuo sobre una de las jóvenes asesinadas:

*“Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p”**, repudió.

La madre rechazó de manera categórica las versiones que vinculan a las víctimas o sus familias con actividades ilegales.

“Yo no tengo problema en investigarme. Pero me parece que se están llenando de temas. Quieren noticias, investiguen, pero no supongan. Quieren investigar a la familia, investiguen, pero a las tres familias, por favor”, exigió.

Además, cuestionó que las autoridades no avancen sobre los verdaderos focos del narcotráfico:

“¿Por qué no van a investigar a eso? ¿Por qué no matan narcos? ¿Por qué hay narco peruano acá? ¡Está todo tapado! Vayan a ese foco”, lanzó.

Escéptica sobre el rol de “Pequeño J”

En el marco judicial, se confirmó la detención de una sexta persona: Ariel Jiménez, de 29 años, acusado de cavar el pozo donde fueron hallados los cuerpos. No obstante, Sabrina se mostró incrédula respecto al supuesto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”.

“No creo que sea el autor intelectual. Le ven la cara a este muchacho y no es capaz ni de negociarme un cajón de naranjas. Es una farsa”, ironizó.

El crimen, caracterizado por la tortura y la mutilación de los dedos de las víctimas, sigue siendo investigado como un mensaje del narcotráfico a otros vendedores en la provincia de Buenos Aires.

Pese a las amenazas, Sabrina aseguró que no se dejará intimidar:

“Todo el mundo me dice: ‘¿No tenés miedo?’. ¿Qué miedo voy a tener?”.

Este domingo, las familias realizaron una “sentada familiar” en la rotonda de La Tablada para reivindicar la memoria de las jóvenes. Además, confirmaron que cuentan con el patrocinio legal de Fernando Burlando y su socio, quienes asumieron la defensa de manera gratuita.