Cayó el hombre acusado de cavar la tumba del triple crimen

La Policía de la Provincia de Buenos Aires arrestó a Ariel Giménez, de 29 años, señalado como la persona que habría cavado el pozo donde fueron enterradas las tres jóvenes víctimas del triple crimen en Florencio Varela. El operativo se llevó a cabo el viernes por la noche, en el marco de una serie de allanamientos realizados en la zona.

Según fuentes de la investigación, Giménez habría sido contratado por la organización narco responsable del brutal asesinato para preparar la fosa utilizada en el entierro clandestino de las víctimas, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas en el sur del conurbano bonaerense.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas será indagado formalmente. Las autoridades buscan determinar con precisión cuál fue su grado de participación en el crimen y si mantenía un rol estable dentro de la estructura criminal que operaba en la zona.

El caso, que inicialmente estuvo a cargo del fiscal Gastón Dupláa, pasó en los últimos días a la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Adrián Arribas. Desde allí se dispuso una batería de nuevas medidas para avanzar con la investigación y dar con otros integrantes de la red.

Mientras tanto, los investigadores continúan con los procedimientos para identificar y capturar a más miembros de la banda narco, que habría tenido un rol clave en la logística del crimen que conmovió a Florencio Varela y al país entero.