Kicillof espera reunirse con Cristina Kirchner antes de las elecciones

Axel Kicillof aguarda una confirmación de Cristina Fernández de Kirchner para concretar un encuentro en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de proyectar una foto de unidad del peronismo. Según fuentes cercanas al gobernador bonaerense, “no hablaron y la reunión está a la espera de confirmación de parte de Cristina”.

El pedido ya fue cursado por Kicillof a través de interlocutores de confianza, proponiendo verse en la residencia de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Hasta ahora, no hubo avances ni conversaciones directas entre ambos.

Cristina Kirchner, en tanto, mantuvo una agenda política intensa desde su domicilio, recibiendo a referentes nacionales, dirigentes extranjeros y candidatos de Fuerza Patria, como Mariano Recalde e Itaí Hagman, pero la imagen con Kicillof sigue pendiente. La relación mantiene tensa calma tras el cierre de listas bonaerense y la sorpresiva victoria del PJ el 7 de septiembre, que generó reclamos de La Cámpora por la falta de gestos hacia la expresidenta.

Tras regresar de Estados Unidos, Kicillof retomó la campaña en la provincia de Buenos Aires, recorriendo el conurbano con candidatos de Fuerza Patria y actos austeros con fuerte presencia de intendentes, buscando blindar las bancas del peronismo y frenar a La Libertad Avanza.

Una foto con Cristina podría servir para unificar al peronismo y reforzar la campaña contra Milei, aunque la demora en concretarla evidencia que las tensiones persisten. Kicillof avanza con su “Movimiento Derecho al Futuro” y crece la especulación sobre su proyecto presidencial 2027, mientras el kirchnerismo duro observa cada paso con recelo.